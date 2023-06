Al Pacinos (83) viertes Kind soll schon auf der Welt sein!

Es ist schon so weit! Erst vor wenigen Wochen machten überraschende Neuigkeiten die Runde: Al Pacino (83) wird erneut Vater. Gemeinsam mit seiner Freundin Noor Alfallah hatte der Schauspieler das erste gemeinsame Kind erwartet. Aufgrund seines hohen Alters soll er sich allerdings einige Sorgen gemacht haben. Nun ist es offenbar aber schon so weit: Als viertes Kind soll auf der Welt sein!

Quellen, die dem Paar nahestehen, haben jetzt TMZ verraten: Noor hat schon vor Kurzem entbunden! Genauere Details wie das Geschlecht oder der Name des Babys sind bislang noch nicht bekannt. Mittlerweile sind Al und Noor aber schon wieder unterwegs – erst gestern wurden sie etwa zusammen in L.A. gesehen, wie sie gut gelaunt in einem Auto fuhren!

Die Schwangerschaft kam für Al ziemlich überraschend. Zunächst wollte er sogar gar nicht glauben, dass es tatsächlich sein Kind ist! Wie das Blatt berichtet, habe er einen DNA-Test nach den Babynews gemacht. Angeblich habe der "Der Pate"-Star in der Vergangenheit gesundheitliche Probleme gehabt, die seine Fruchtbarkeit beeinträchtigen, weswegen er nicht mehr an Nachwuchs geglaubt hatte.

Anzeige

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Anzeige

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino im April 2023

Anzeige

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de