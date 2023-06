Ist es bald so weit? Jana Azizi shoppt ihr Hochzeitskleid

Läuten bei Jana Azizi bald die Hochzeitsglocken? Im Januar vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Moderatorin wieder in einer Beziehung ist – und zwar mit dem Sportler Johann Ackermann. Fast ein Jahr später machten dann weitere freudige News die Runde: Die beiden Turteltauben haben sich verlobt! Werden Jana und ihr Liebster nun bald vor den Traualtar treten? Gemeinsam mit ihrer Freundin Vivien Wulf (29) ging Jana nun auf Kleidersuche – und wurde offenbar auch fündig!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schauspielerin einige Bilder mit der zukünftigen Braut: Gemeinsam strahlen die beiden Freundinnen in die Kamera – Jana posiert dabei in einem Traum in Weiß. "Ich freue mich so sehr, dass wir heute dein Traumkleid gefunden haben, liebste Jana. Du wirst so wunderschön an eurer Hochzeit aussehen", schrieb die 29-Jährige freudig zu dem Beitrag. "Vivi, du hast den Tag versüßt!", kommentierte daraufhin Jana.

In Paris hielt der einstige Triathlet um die Hand der gebürtigen Ukrainerin an. Mit dem Heiratsantrag hatte Jana allerdings nicht gerechnet: "Ich habe null damit gerechnet – nach Paris zu fahren, war auch noch meine Idee!", berichtete sie im Interview mit RTL.

Instagram / johann_ackermann_ Johann Ackermann und Jana Azizi

Instagram / vivienwulf Jana Azizi und Vivien Wulf im Juni 2023

Instagram / johann_ackermann_ Johann Ackermann und Jana Azizi im März 2022

