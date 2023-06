Jessica Haller zeigt erstmals Gesicht von Tochter Hailey-Su

Das ist neu! Seit rund zwei Jahren leben Jessica Haller (33) und Ehemann Johannes (35) gemeinsam mit Töchterchen Hailey-Su Haller (2) auf der sonnigen Insel Ibiza. Im Rahmen einer Zeremonie zur Stärkung der Familienliebe nahm das Paar seinen Sprössling jetzt mit auf eine spirituelle Reise. Während die Influencerin ihre Tochter in der Vergangenheit lediglich von hinten zeigte, überraschte sie ihre Community nun mit ihrer letzten Story. Denn zum ersten Mal ist das Gesicht von Hailey-Su deutlich erkennbar.

"Wir waren heute im Norden von Ibiza für eine ganz besondere Experience", schreibt die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story auf dem Weg zum Event. Darauf folgen weitere Storys – unter anderem auch besagte, die erstmals das Gesicht ihrer Tochter ablichtet. Das Video, in dem Hailey-Su offenbar im Rahmen der Zeremonie eine Gesichtsbemalung bekommt, kommentiert Jessica mit: "Es war so ein Erlebnis. Ich bin so dankbar für diese Momente."

Und obwohl die kleine Familie wohl schon ihr ganz persönliches Glück auf der Ferieninsel gefunden zu haben scheint, wolle Jessica sich auch zukünftig nochmals auf die spirituelle Reise begeben. "Diese Zeremonie wiederholen wir auf jeden Fall nochmal als Familie", schreibt sie.

Anzeige

Instagram / jessica_haller Hailey-Su Haller

Anzeige

Instagram / jessica_haller Collage: Hailey-Su Haller, Tochter von Jessica und Johannes Haller

Anzeige

Instagram / jessica_haller Hailey-Su Haller, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de