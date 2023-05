Jessi und Johannes Haller haben eine Nanny für Hailey-Su!

Jessica Haller (33) hat Unterstützung geholt! Die Reality-TV-Teilnehmerin hatte 2017 durch die Sendung Die Bachelorette eine große Reichweite auf Social Media erlangt. Ihre große Liebe fand sie in David Friedrich (33) damals nicht, verliebte sich ein paar Jahre später jedoch in Johannes Haller (35). Im Mai 2021 kam ihre gemeinsame Tochter Hailey-Sue zur Welt. Die Eltern der Zweijährigen müssen natürlich arbeiten, machen Sport oder gehen auf Events. Aber wer passt dann auf Hailey auf?

Auf Instagram macht die Influencerin hin und wieder mal Fragerunden für ihre Fans in ihren Storys. "Wie schafft ihr es bei Arbeit, Sport etc. auf die Kleine aufzupassen? Oder habt ihr Hilfe?", interessierte sich ein Fan. Daraufhin plaudert Jessi die News aus: "Seit zirka zwei Wochen haben wir eine Nanny, die mich unterstützt." Sie habe angeblich wirklich lange nach jemand passenden gesucht. "Es ist nicht so, dass ich meine Tochter weggebe – sie soll einfach immer an meiner Seite sein, deswegen sollte die Nanny zu uns als Familie passen", erklärt die Wahlspanierin.

Die Hallers testen aktuell, wie es läuft und haben das Gefühl, dass die Babysitterin die richtige Wahl sei. "Hailey behandelt sie wie eine große Schwester und das macht mich sehr glücklich zu sehen", verrät Jessica. Die beiden seien total süß zusammen.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Instagram / jessica_haller Hailey-Su Haller und Jessica Haller

Instagram / johannes_haller Jessica Haller, Influencerin

