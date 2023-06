Kelly Clarkson trennte sich beinahe nicht von Ex Brandon!

Beinahe hätte Kelly Clarkson (41) den Absprung nicht geschafft! Die Sängerin und ihr ehemaliger Manager Brandon Blackstock (46) hatten sich im Oktober 2013 das Jawort gegeben. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder. Sieben Jahre später reichte die "Because Of You"-Interpretin schließlich die Scheidung ein und ein Rosenkrieg brach zwischen den ehemaligen Eheleuten aus. Nun gibt Kelly zu, dass sie sich beinahe gar nicht von Brandon getrennt hätte!

Im Podcast "We Can Do Hard Things with Glennon Doyle" enthüllt die Musikerin, dass ihr bei der Trennung von ihrem Ex-Mann ihr eigenes Ego im Weg gestanden habe. Das habe ihr nämlich eingeredet, dass sie die Ehe-Probleme überstehen könnten. Kellys Zögern habe jedoch noch einen weiteren Grund gehabt: ihre Kinder. Sie selbst sei nämlich auch ein Scheidungskind. "Wenn ich ehrlich bin, dann möchten wir nicht das tun, was uns selbst widerfahren ist", erklärt die zweifache Mama. "Man denkt die ganze Zeit: 'Ich möchte ihr das nicht antun. Ich möchte ihm das nicht antun.' Doch dabei vergisst man, an sich selbst zu denken", fügt die 41-Jährige hinzu.

Offenbar konzentriert sich Kelly nun tatsächlich ganz auf sich! Ein Insider behauptete gegenüber Us Weekly, dass die Sängerin ihre neuen Freiheiten als Single genieße. "Sie scherzt immer darüber, dass sie für immer Single sein wird. [...] Sie sieht sich zwar nicht beim Dating oder in einer neuen Ehe, aber ihre Freunde raten ihr offenzubleiben", berichtete die Quelle.

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern, 2022

Getty Images Brandon Blackstock and Kelly Clarkson, 2020

Getty Images Kelly Clarkson bei den iHeartRadio Music Awards 2023

