König Charles' Trooping the Colour wird noch spektakulärer!

Wird König Charles' (74) erstes Trooping the Colour etwa noch größer? In wenigen Tagen findet die traditionelle Zeremonie erstmals unter dem frisch gekrönten Monarchen statt. Erste Informationen lassen schon durchblicken, dass es in diesem Jahr ein wenig anders wird als unter der im September verstorbenen Queen Elizabeth (✝96). Experten glauben sogar, dass Charles das Trooping the Colour noch viel pompöser gestalten wird.

Royal-Experte Gareth Russell ist davon überzeugt, dass sich Charles' Trooping the Colour sehr von den Zeremonien für seine Mutter unterscheiden wird. "Dies ist eine etwas spektakulärere Version davon. Die erste Veranstaltung einer neuen Regentschaft ist ein bisschen kräftiger und hat einen höheren Stellenwert. Wir wissen, dass alle sieben Regimenter dabei sein werden und das ist mehr, als wir gewohnt sind", kündigt er gegenüber Us Weekly an. Weil es Charles' erste Prozedur als König ist, wolle er mehr Soldaten präsentieren und auch alte Traditionen wieder aufleben lassen.

Einen Einblick in die Umsetzung gab es bereits, denn es wurde angekündigt, dass Charles bei der Parade selbst auf sein Pferd steigen wird. Seit 1986, als die Queen in jungen Jahren mitritt, sei das nicht mehr passiert. "Charles wollte auf jeden Fall einen Salut auf dem Pferd machen. Das passt zum Ton der Eröffnungszeremonie für seine Regentschaft", erklärt Gareth. Die Queen machte den Salut in den vergangenen Jahren von der Kutsche aus, anstatt vom Pferd.

Getty Images König Charles III.

Instagram / theroyalfamily Offizielles Krönungsporträt von König Charles III. und Königin Camilla im Mai 2023

Getty Images König Charles im April 2023

