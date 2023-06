Nick Jonas und Priyanka genießen Familientag in Liverpool

Nick Jonas (30) und Priyanka Chopra (40) lassen es sich gut gehen! Die indische Schauspielerin und der Sänger sind nun schon seit 2018 glücklich verheiratet. Im Januar des vergangenen Jahres hatte das Paar dann freudige Nachrichten verkündet: Mithilfe einer Leihmutter wurden sie zum ersten Mal Eltern! In den sozialen Medien lassen die beiden ihre Fans auch immer wieder an ihrem Familienglück teilhaben. In Liverpool genießen Nick und Priyanka nun Familienzeit mit Töchterchen Malti!

Auf Instagram teilt die 40-Jährige eine süße Bilderstrecke ihres Trips in die englische Stadt. Unter anderem führte es die Familie in den Erlebnispark Otterspool Adventure. Dort wurden die Mitarbeiter natürlich aufmerksam auf das berühmte Paar und teilten ein gemeinsames Bild mit Nick und Priyanka. "Wir hatten heute ziemlich besondere Gäste. [...] Danke, dass ihr den Tag mit uns verbracht habt. Wir hoffen, dass ihr euren Tag genießen konntet", lautet die Bildunterschrift des offiziellen Accounts. Offenbar hatten die stolzen Eltern tatsächlich viel Spaß. Priyanka betitelt ihren Post nämlich mit: "Magie".

Auch Nick ist total vernarrt in seine kleine Familie – insbesondere in seine Frau! "Wir Väter wären nicht dort, wo wir als Väter sind, wenn wir keine unglaublichen Frauen an unserer Seite hätten, die uns diesen Traum erfüllt haben", hatte sich der gebürtige Texaner gegenüber People geäußert. Aus diesem Grund wolle er den Vatertag seiner Priyanka widmen.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im Mai 2023

Instagram / otterspooladventure Nick Jonas und Priyanka Chopra beim Otterspool Adventure in Liverpool

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti im Juni 2023

