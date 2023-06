Nick Jonas möchte seine Frau Priyanka am Vatertag feiern!

Nick Jonas (30) möchte statt sich selbst seine Frau Priyanka Chopra (40) feiern! Die indische Schauspielerin und der Sänger sind nun schon seit 2018 glücklich verheiratet. Im Januar vergangenen Jahres hatte das Paar dann freudige Nachrichten verkündet: Mithilfe einer Leihmutter wurden sie zum ersten Mal Eltern! Damit feiert der Musiker nun schon bald seinen zweiten Vatertag. Den Feiertag möchte Nick jedoch lieber seiner Priyanka widmen!

"Wir Väter wären nicht dort, wo wir als Väter sind, wenn wir keine unglaublichen Frauen an unserer Seite hätten, die uns diesen Traum erfüllt haben", äußert sich der gebürtige Texaner gegenüber People. Er sei glücklich darüber, gemeinsam mit seiner Liebsten diese Reise zu erleben. "An dem Tag geht es mehr um sie als um mich", erklärt der 30-Jährige. Die Tradition, am Vatertag seine Frau statt sich selbst zu ehren, habe Nick von seinem eigenen Vater übernommen, der dafür gesorgt habe, dass sich an diesem Tag jeder geliebt fühlt.

Die Schauspielerin beweist immer wieder, was sie für eine tolle Mutter ist! Seit der Geburt ihrer Tochter haben sich Priyankas Prioritäten nämlich ganz schön verändert. "Ich möchte wieder nach Hause kommen. Pünktlich. Ich mache schnell meinen Job und geh dann nach Hause", berichtete sie gegenüber der indischen Frauenzeitschrift Femina. Die 40-Jährige würde zudem ohne zu zögern ihre Karriere für Malti aufgeben.

Getty Images Nick Jonas bei der Premiere von "The Good Half"

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der Premiere von "Citadel"

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra und Tochter Malti

