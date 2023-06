Niedlich: Kylie Jenner genießt die Zeit mit ihren Kindern

Kylie Jenner (25) genießt die Zeit mit ihren Kindern! Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Travis Scott (32) hat die Unternehmerin zwei Kids: Töchterchen Stormi (5) und Sohnemann Aire (1). Und auf die beiden könnte sie wohl kaum stolzer sein. Immer wieder postet die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit niedliche Fotos oder Videos mit ihren Sprösslingen. Auch jetzt lässt Kylie ihre Fans wieder an ihrem Familienglück teilhaben!

Bei Instagram teilt die Beauty jetzt eine süße Fotostrecke von und mit ihren Kids. Ein Foto zeigt Kylie mit ihrem Aire auf dem Arm – auf einem anderen schlürft der Kleine genüsslich aus einem Strohhalm. Doch nicht nur von dem Einjährigen veröffentlicht der Realitystar niedliche Bilder. Von Stormi und deren Cousinen Dream (6) und Chicago (5) finden sich einige Schnappschüsse – beispielsweise wie die drei auf Kylie liegen und sich augenscheinlich ordentlich austoben.

Vor wenigen Wochen wurden Kylie und Stormi von Papararazzi abgelichtet – in einem zuckersüßen Partnerlook. Hand in Hand spazierten die beiden aus einem Hotel in New York. Die 25-Jährige präsentierte sich in einem durchsichtigen Kleid mit Blumen, ihre Tochter trug eine Kombination aus einer Hose und einem langärmeligen Shirt, das in einem sehr ähnlichen Stil gemustert war.

Instagram / kyliejenner Aire Webster , Sohn von Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Aire Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Chicago West, Stormi Webster und Dream Renee Kardashian

