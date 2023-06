Quotentief: Das "Kampf der Realitystars"-Finale schwächelte

Kampf der Realitystars sackte zum Schluss in ein Quotentief. Eigentlich ist das Format, in dem Realitystars ihr Können unter der Sonne Thailands in lustigen Spielen beweisen müssen, ein echter Zuschauerhit. Gebannt verfolgten die Fans, wie TV-Star Serkan Yavuz (30) in diesem Jahr den Sieg mit nach Hause nahm. Doch offenbar konnte das "Kampf der Realitystars"-Finale nur ein eher schwaches Quotenergebnis verbuchen.

Wie Quotenmeter berichtet, sahen die Einschaltzahlen bei der letzten Folge "Kampf der Realitystars" in diesem Jahr eher schwach aus. Gerade einmal 0,82 Millionen Zuschauer soll das Finale gehabt haben. Das bedeutet die niedrigste Quote der gesamten Staffel. Im Halbfinale lagen die Zahlen noch bei 0,86 Millionen. Aber auch wenn das Finale im Vergleich zum Halbfinale absackte, dürfte der Sender RTL ZWEI mit dem soliden Marktanteil von 3,9 Prozent dennoch zufrieden sein.

Dabei war die letzte Münzvergabe im "Kampf der Realitystars"-Finale eigentlich sehr spannend gewesen. Zwischen Serkan und Sascha Sirtl (45) war es zu einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen gekommen. Am Ende hatte es einen Gleichstand gegeben und die Münze von Giulia Siegel (48) war entscheidend. "Ich habe Serkan kennengelernt. [...] Du hast an mir Seiten kennengelernt, die niemand weiß – deshalb kann ich nur für dich entscheiden", hatte die DJane ihre Entscheidung begründet und Serkan zum diesjährigen Sieger gekürt.

