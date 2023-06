Großes Finale: Serkan Yavuz gewinnt "Kampf der Realitystars"

Er macht das Rennen! Es war so weit: Drei Kandidaten haben es ins große Finale der vierten Kampf der Realitystars-Staffel geschafft: Eva Benetatou (31), Serkan Yavuz (30) und Sascha Sirtl (45). In der letzten Staffel hatte Elena Miras (31) gewonnen – nun kann sie den Siegertitel weiterreichen. Welcher Promi in ihre Fußstapfen tritt und das Preisgeld von 40.000 Euro mit nach Hause nimmt, steht nun fest: Serkan ist der diesjährige Gewinner von "Kampf der Realitystars"!

Bei der Münzvergabe in der finalen Folge lieferten sich Serkan und Sascha ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen – es stand neun zu neun. Am Ende bestimmte Giulia Siegel (48) den Gewinner und gab schließlich dem 30-Jährigen ihre letzte Münze. "Ich hab Serkan kennengelernt. Wir waren aneinandergekettet, wir haben geweint. Du hast an mir Seiten kennengelernt, die hier niemand weiß – deswegen kann ich nur für dich entscheiden". Damit gewinnt er mit zehn gegen neun Stimmen die vierte Staffel von "Kampf der Realitystars"!

Nach dem Finale gibt es auch noch ein pikantes Voting in "Der Stunde nach der Stunde der Wahrheit". In diesem dürfen die Zuschauer abstimmen, zwischen welchen Realitysternchen sie nochmal eine Konfrontation sehen wollen. Zur Auswahl stehen unter anderem Emmy (24) und Sascha, Percival und Serkan sowie Daniel und Serkan.

RTL2 Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten 2023

Giulia Siegel, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

RTL II Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten 2023

