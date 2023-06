Viele Herausforderungen: So krass wird das GNTM-Finale!

Die Spannung steigt! Seit 18 Wochen geben die Nachwuchsmodels bei Germany's next Topmodel alles, um in die nächste Runde zu kommen. Die Finalistinnen der 18. Staffel stehen fest: Selma, Vivien, Nicole, Somajia und Olivia. Morgen findet das große Finale statt. Dabei wird die Top Fünf wieder ihr Können unter Beweis stellen müssen – am Ende kann nämlich nur eine den Siegertitel holen. Promiflash hat nun nachgehakt: So krass wird das morgige GNTM-Finale!

Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät Vivien jetzt, worauf sich die Fans beim diesjährigen Finale einstellen können: "Es wird natürlich wie jedes Jahr einfach ein Finale voller Herausforderungen sein – aber wir sind für jede Herausforderung gewappnet!" Bei Selma ist die Vorfreude jedenfalls auch schon groß. "Ich freue mich einfach auf das Gefühl, auf dieser Bühne zu stehen und da eine geile Performance zu machen", gibt die 19-Jährige im Gespräch preis.

Dennoch steht Selma dem Finale mit einem lachenden und weinenden Auge gegenüber, denn: "Für uns ist es quasi der Abschied von einer ganz großen Reise, von einer riesengroßen Produktion, an der wir alle teilhatten." Dabei betont das Nachwuchsmodel, dass es ihm in erster Linie nicht um den Wettbewerbsgedanken gehe, sondern vielmehr um das Miteinander. "Ich freue mich auf dieses Gefühl, dass man das präsentiert, worauf man die ganze Zeit hingearbeitet hat", erklärt Selma gespannt.

