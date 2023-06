Sarah Harrison zeigt ihre Cellulite und wird dafür gefeiert

Sarah Harrison (32) steht zu ihrem Körper! In den sozialen Medien setzt sich die Fitness-Influencerin eigentlich immer gekonnt in Szene und zeigt ihren durchtrainierten Body. Auch nach der Geburt ihrer zwei Töchter Mia Rose (5) und Kyla (2) war sie wieder top in Form. Dass auch sie nicht makellos ist, beweist sie jetzt im Netz. Sarah zeigt ihre Cellulite und bekommt dafür viel Zuspruch.

"Für mehr Realität auf Instagram. Beides ich, nur mit einem anderen Licht und einer anderen Perspektive", schreibt Sarah in ihrer Instagram-Story zu zwei Bikinifotos von sich. Auf dem einen sehen Fans ihre vermeintlich makellose Haut und auf dem anderen erkennen sie Cellulite an ihren Beinen.

In einer weiteren Story teilt die zweifache Mama Kommentare von ihren Followern. Mit Kommentaren wie "Es tut so gut, zu sehen, dass nicht alles perfekt ist" oder "Ich bin nicht der Typ, der ständig am Körper rummeckert, aber selbst mir nimmt das enormen Druck" reagieren die Fans sehr positiv auf ihren Post. Vor Kurzem postete die Beauty bereits ihren Körpern in einer Alltags-Pose, um für mehr Realität in den sozialen Medien zu sorgen.

