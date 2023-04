Für mehr Realität: Sarah Harrison zeigt Body in Alltags-Pose

Sarah Harrison (31) zeigt sich ihren Followern von einer anderen Seite. Die Blondine ist seit ihrer Teilnahme bei Der Bachelor auf den deutschen TV-Bildschirmen zu sehen. Mittlerweile ist sie als Influencerin mit über drei Millionen Followern auf ihren Social-Media-Kanälen aktiv und zeigt regelmäßig ihren durchtrainierten Körper in oft knappen Outfits. Doch nun möchte sie ihrer Community mehr Realität mit auf den Weg geben und zeigt ihren Body in einer ganz natürlichen Pose.

Am Mittwoch postete die Schönheit ein Vergleichsbild auf ihrem Instagram-Kanal – auf beiden Aufnahmen trägt sie das gleiche blaue Sportoutfit. Auf dem linken Bild hat sich Sarah optimal positioniert, das Becken leicht nach hinten geschoben und ihren Bauch offensichtlich angespannt. Auf dem rechten Foto lichtete sie sich in einer alltäglichen Standposition ab. Die Beine wirken hierbei nicht ganz so schmal und auch ihr Bauch sieht auf einmal herrlich normal und nicht mehr ganz so trainiert aus. "Links 14:00 Uhr, Rechts 14:01 Uhr. So schnell kann sich ein Körper verändern – die richtige Pose macht es aus", schrieb sie dazu.

Ihre Fans sind begeistert von diesem Beitrag. "Nach deinen Bildern kann ich ruhig wieder atmen und den Bauch herauslassen", lautete ein erleichterter Kommentar und auch ein anderer Nutzer nimmt den ehrlichen Beitrag dankend an: "Finde ich super, dass du das so zeigst."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Januar 2023

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrisson im August 2022

