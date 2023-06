Vivien ist die Gewinnerin von "Germany's next Topmodel"!

Vivien Blotzki ist Germany's next Topmodel 2023! Dieses Jahr begab Heidi Klum (50) sich zum 18. Mal auf die Suche nach dem nächsten Nachwuchsmodel. Fünf Kandidatinnen schafften es bis ins Finale. In der spannenden Show musste sich Nicole als Erste verabschieden. Daraufhin platzte der Traum erst für Selma und dann für Olivia. Die letzte Entscheidung fiel also zwischen Somajia und der Koblenzerin. Schließlich verkündete Heidi voller Stolz: Vivien ist die Gewinnerin von GNTM 2023!

