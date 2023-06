Deshalb verkündete Kourtney Kardashian Babynews mit Poster!

Was steckt dahinter? Erst vor wenigen Stunden hatte Kourtney Kardashian (44) süße Neuigkeiten bekannt gemacht: Sie und ihr Mann Travis Barker (47) erwarten zum allerersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Das hatte sie auf dem Konzert des Blink-182-Drummers verkündet. Die The Kardashians-Bekanntheit hatte ein Schild hochgehalten, auf dem "Travis, ich bin schwanger" gestanden hatte. Doch warum genau entschied sich Kourtney dafür, ihre Schwangerschaft so publik zu machen?

Wie Hola! nun berichtet, ließ sich Kourtney bei ihrer Verkündung von dem Blink-182-Song "All The Small Things" inspirieren, der 1999 erschienen war. In dem Musikvideo halten die Fans nämlich auch beschriftete Plakate hoch und jubeln den drei Männern zu. Dass die Influencerin nun endlich ein Baby erwartet, dürfte sie und Travis auf Wolke sieben schweben lassen. "Kourtney und Travis wollten seit Tag eins ein Baby bekommen", hatte ein Insider gegenüber US Weekly berichtet.

Die Fans feiern es total, dass die 44-Jährige während des Auftrittes ihres Schatzes die Bombe platzen ließ. "Sie versuchen es schon so lange und jetzt hat es endlich geklappt", freute sich beispielsweise ein User auf Instagram. Viele sind aber überzeugt, dass der Musiker bereits wusste, dass Kourtney schwanger ist.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im September 2022

