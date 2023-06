Mit ihrem Boyfriend: Jesy Nelson teilt heiße Bikini-Pics

Jesy Nelson (32) genießt den Sommer in vollen Zügen! Nur wenige Monate nach der Liaison mit Lucien Laviscount (31) wurde dem ehemaligen Little Mix-Star eine Romanze mit dem Rapper Zion Foster nachgesagt. Lange äußerten sich die Musiker nicht zu ihrem Beziehungsstatus. Mittlerweile zeigen die beiden Turteltauben ihre Liebe zueinander in aller Öffentlichkeit und versorgen ihre Fans regelmäßig mit niedlichen Schnappschüssen. Nun genossen Jesy und ihr Liebster einen Tag am Pool – heiße Turtel-Pics durften dabei nicht fehlen!

Auf ihren Instagram-Account teilte die 32-Jährige die sommerliche Bilderreihe: Auf den Aufnahmen präsentiert Jesy ihre schönen Kurven in einem schwarzen Bikini, während sie sich liebevoll an Zion schmiegt. Ihren Look für den Tag am Pool macht die "Bad Thing"-Interpretin mit voluminösen Locken und einer klobigen Sonnenbrille komplett. Zion wählt hingegen eine lässige Badehose.

Während es in Jesys Privatleben anscheinend sehr gut läuft, bleibt ihre Musikkarriere auf der Strecke. Nach fast zehn verließ sie vor drei Jahren Little Mix, um als Solo-Künstlerin durchzustarten. Doch nachdem Jesy 2021 den Song "Boyz" veröffentlichte, sollte auch ihr zweiter Track "Bad Thing" floppen.

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, Sängerin

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Zion Foster im Juni 2023

Getty Images Little Mix im Februar 2019

