Einzige Frau: Eva stolz auf "Kampf der Realitystars"-Finale

Evanthia Benetatou (31) hat alles gegeben! Die Reality-TV-Bekanntheit war in diesem Jahr ein Teil von Kampf der Realitystars. Sie schaffte es sogar bis ins Finale und durfte bis zuletzt um die Krone und das Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro kämpfen. Schließlich konnte jedoch Serkan Yavuz (30) am meisten von sich überzeugen und die anderen Kandidaten wählten ihn als Sieger. Dennoch ist Eva richtig stolz auf sich!

Gegenüber Promiflash verrät die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin: "Es war ein Wahnsinnsgefühl, unter den letzten Fünf und dann auch unter den letzten Drei zu sein. Ich habe gekämpft und es als letzte Frau geschafft, gegen die starken Männer zu gewinnen." Damit habe Eva am Ende gar nicht mehr gerechnet und sei jetzt umso stolzer, es bei einem Format bis zum Finale geschafft zu haben. "Gekämpft bis zur letzten Sekunde!", betont sie.

Bei "Kampf der Realitystars" hatte es Eva dieses Mal nicht immer leicht – unter anderem geriet sie mit Tim Sandt aneinander oder bandelte mit Paul Janke (41) an. Aus den beiden wurde danach aber nichts – sie lieferten sich danach eine Schlammschlacht im Netz. "Ich finde es schade, wenn man dann nachtritt und Unwahrheiten verbreitet. Ich finde die komplette Situation danach sagt viel mehr über Paul aus als über mich", hatte Eva kürzlich beim Wiedersehen betont.

RTL II / Kampf der Realitystars Serkan Yavuz, Eva Benetatou und Sascha Sirtl im "Kampf der Realitystars"-Finale

RTLZWEI Eva Benetatou bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Paul Janke und Eva Benetatou bei "Kampf der Realitystars" 2023

