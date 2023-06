"Extrem heilsam": Deshalb meldet sich Lady Gaga kaum im Netz

Lady Gaga (37) gibt ihren Fans eine Erklärung ab. Die Sängerin hatte sich 2008 mit ihrem Debütalbum "The Fame" auf der ganzen Welt einen Namen gemacht. Aber nicht nur in der Musikbranche ist sie erfolgreich, sondern auch als Schauspielerin. Vor allem mit ihrer Rolle in "A Star Is Born" begeisterte sie ihre Fans. Schon bald wird sie auch einen neuen Konzertfilm "Chromatica Ball" herausbringen und in "Joker 2" zu sehen sein. Die Dreharbeiten empfand Lady Gaga für sich und ihre Kreativität als "heilsam"!

Die "Born This Way"-Interpretin zeigt sich auf Instagram nachdenklich: Sie teilt eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich, unter dem sie das Wort an ihre Fans richtet. Schließlich melde sie sich nur wenig im Netz, doch das Ganze habe auch einen Grund. Sie habe im Sommer vergangenen Jahres durch ihre Arbeit ihre Kreativität auf eine besondere Weise erleben dürfen. "Es kann sein, dass ich online nicht so viel von mir preisgebe wie in der Vergangenheit. Aber ich hoffe, ihr wisst, dass diese Zeit für mich selbst extrem heilsam und aufladend für mein Herz, meinen Geist, meinen Körper und meine Kreativität war – um in mir selbst etwas zu erschaffen und ein Privatleben zu haben, das nur für mich ist", erklärt die Stimmgewalt.

Auch wenn Stefani Germanotta – wie die "Poker Face"-Interpretin mit bürgerlichem Namen heißt – nur selten Einblicke in ihren Alltag im Netz gibt, liegen ihre Fans ihr sehr am Herzen. "Ich bin mir sicher, dass sich das anders anfühlt, weil ich nicht immer so privat war […], aber ich liebe meine Fans, meine kleinen Monster, so sehr und das wird sich nie ändern", stellt die 37-Jährige klar.

Getty Images Lady Gaga bei den Oscars 2023

MEGA Lady Gaga im April 2023

Getty Images Lady Gaga im April 2022

