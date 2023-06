Jetzt in Köln: Sieht Lukas Baltruschat seine Tochter noch?

Lukas Baltruschat (29) sieht seine Tochter nicht mehr regelmäßig! Der einstige Bachelorette-Kandidat ist bis über beide Ohren in seine Freundin Chiara (25) verliebt. Im Mai dieses Jahres wagten die beiden ihren ersten großen Schritt als Paar und zogen zusammen nach Köln. Der Personal Trainer verließ damit nicht nur seinen Geburtsort Hamburg, sondern ließ auch seine kleine Tochter zurück. Promiflash verrät Lukas jetzt, wie sich der Kontakt zu seinem Kind seitdem verändert hat!

"Es ist definitiv anders, seitdem ich nicht mehr in Hamburg wohne und eine große Umstellung für mich", erzählt der 29-Jährige gegenüber Promiflash. Vor dem Umzug habe Lukas seine Tochter jede Woche regelmäßig gesehen. "[Ich] versuche das aktuell über Videotelefonate beizubehalten. Allerdings muss ich sagen, ist es dafür umso schöner, wenn wir uns sehen, da wir jetzt eine ganze Woche am Stück für uns haben und wir einfach mehr unternehmen können", äußert sich der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat.

An Valentinstag machte Chiara Fröhlich, Bachelor-Kandidatin der vierten Staffel, die Liebe zu Lukas mit einem süßen Clip öffentlich. Seit dem schweben die beiden auf Wolke sieben. "Chiara ist eine lebensfrohe und starke Frau, die weiß, was sie will, und das hat mich vom ersten Moment an gecatcht", schwärmt Vater von seiner Liebsten.

Anzeige

Instagram / lukascharles_ Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Lukas Baltruschat, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Anzeige

RTL/ René Lohse Lukas Baltruschat, Bachelorette-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de