Nachrichten von Iris' Followern: Peter Klein schießt zurück

Jetzt feuert Peter Klein (56) zurück! Seit Monaten hält sich das Trennungsdrama zwischen dem Maler und seiner Noch-Ehefrau Iris Klein (56) in der Öffentlichkeit. Die Influencerin kämpft wohl schon seit einigen Wochen dafür, dass ihr Ex die Scheidungspapiere unterschreibt. Heute forderte sie sogar ihre Follower auf, ihm deswegen zu schreiben. Doch das will er offenbar nicht auf sich sitzen lassen: Peter schießt zurück!

"Du sprichst von deinem Geld? Von deinem Geld wollte ich nichts", beginnt der 56-Jährige. Er habe über 15 Jahre ohne Bezahlung mit Iris in der Gastronomie gearbeitet – nachdem er von seiner achtstündigen Schicht aus dem Bau gekommen sei. Bezüglich der Scheidungsbedingungen hätten Peter und die Mutter von Daniela Katzenberger (36) wohl eine Vereinbarung getroffen. "Jetzt versuchst du, diese Vereinbarung zu umgehen. Schlimmer noch – du versuchst mich in der Öffentlichkeit als Dieb und Bittsteller hinzustellen", regt sich der TV-Star auf. Er fordere lediglich das, was ihm rechtmäßig zustehe. "Dinge, die in meinem Besitz bleiben sollten, [hast du] mutwillig zerstört. Mit dem Messer zerschnitten, zerkratzt oder entwendet […] Zu all dem habe ich die ganze Zeit geschwiegen", gibt Peter preis. "Ich werde diese Papiere so nicht unterschreiben", stellt er klar.

Außerdem macht er deutlich, dass er gar nicht danach strebt, seine Ex-Partnerin wieder für sich gewinnen zu wollen. "Selbst wenn du die letzte Frau auf der Welt wärst, würde ich dich nicht zurückwollen. Du hast dein wahres Ich in die Öffentlichkeit getragen und das empfinde ich als abstoßend", wettert Peter weiter. Er habe noch einige ihrer Nachrichten und Drohungen, die er in die Öffentlichkeit tragen werde.

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Juni 2023

Instagram / peterklein_official Peter Klein zeigt den von Iris zerkratzen Fernseher

TVNOW Iris Klein im "Sommerhaus der Stars"

