Iris Klein bittet ihre Fans um Unterstützung bei Scheidung

Das öffentliche Drama geht schon wieder weiter. Seit Januar sorgt die Schlammschlacht zwischen Iris (56) und Peter Klein (56) für Schlagzeilen. Nachdem die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ihren Noch-Ehemann beschuldigt hatte, mit Yvonne Woelke (41) fremdgegangen zu sein, entfachten die beiden einen ordentlichen Rosenkrieg. Schon Ende Mai machte die Influencerin deutlich, darauf zu warten, dass ihr Ex die Scheidungspapiere unterzeichnet. Jetzt bittet Iris sogar ihre Fans um Unterstützung.

"Ich bin genervt, weil Peter die Scheidungspapiere einfach nicht unterschreiben will… Bitte sagt ihm, dass ich ihn nicht mehr will!", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Er wolle eine Menge Geld von ihr. "Bitte sagt ihm, er soll selbst arbeiten gehen und sein Eigenes verdienen! Es nervt so", schimpft die Ludwigshafenerin. Es scheint, als würde Iris langsam, aber sicher der Geduldsfaden reißen. "Ich will endlich die Scheidung und mit diesem Typen nichts mehr zu tun haben! Er soll mich einfach in Ruhe lassen", wettert sie weiter.

Inzwischen ist die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin wieder neu verliebt. "Er ist Deutscher und er ist fast zwei Meter groß. […] Also ich darf nur verraten, dass er Unternehmensberater ist. Und er ist sechs Jahre jünger als ich", schwärmte sie im Interview mit Bild. Und von ihrem Neuen ist sie ganz hin und weg. "Er hat wahnsinnigen Humor. Ein Mann an meiner Seite braucht einfach Humor. Und den hat Peter wirklich die letzten Jahre verloren", vergleicht sie ihren "Mr. T." mit ihrem Ex.

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter Klein und Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Iris ihre Follower um Hilfe bittet? Ich finde es langsam echt peinlich… Ich finde es super. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de