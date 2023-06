Neues Video zeigt Conor McGregor mit mutmaßlichem Opfer

Ob dies was zu bedeuten hat? Conor McGregor (34) wird seit einigen Tagen vorgeworfen, während eines NBA-Spiels eine Frau bedrängt zu haben. Das Ganze soll sich in der Toilette abgespielt haben, wo der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer das mutmaßliche Opfer sexuell belästigt haben soll. Der dreifache Vater weist die Anschuldigungen von sich, wie sein Anwalt verlauten ließ. Doch jetzt ist ein Video aufgetaucht, auf dem Conor mit der Frau zu sehen ist.

TMZ liegt ein Clip vor, der die beiden am 10. Juni im Kaseya Center in Miami zeigt, wie sie sich am Tisch aufhalten. Eine halbe Stunde vorher soll sich der Vorfall ereignet haben. In der Aufnahme ist zu erkennen, wie sich Conor und die Frau unterhalten, bevor der Sportler weiter in eine andere Richtung geht. Laut der Anwältin haben die zwei "sichtlich unbeholfen miteinander interagiert", was vor dem Übergriff nicht der Fall gewesen sein soll.

Trotz des Filmmaterials scheinen Conor und sein Team sich keine Sorgen zu machen und bestreiten die Vorwürfe. "Während sich die Geschichte des Klägers noch einmal geändert hat, hat sich unsere Darstellung des Abends nie geändert. Dieses Video bestärkt uns nur in unserer Position. Wir freuen uns auf den raschen Abschluss der Ermittlungen", erklärte die Anwältin des 34-Jährigen.

Instagram / thenotoriousmma Conor McGregor mit seiner Familie

Getty Images Conor McGregor bei den MTV Video Music Awards

Instagram / thenotoriousmma Conor McGregor, Mixed-Martial-Arts-Kämpfer

