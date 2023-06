Total lässig: Noor Alfallah erstmals nach Geburt gesichtet

Noor Alfallah ist lässig unterwegs! Mit ihrem Partner Al Pacino (83) wurde sie vor wenigen Tagen Mutter eines Sohnes. Der Kleine hört auf den Namen Roman – kurz bevor er das Licht der Welt erblickt hatte, war die Filmproduzentin erstmals mit ihrem Babybauch zu sehen. Bisher wurde die frischgebackene Mama nicht gesichtet – doch jetzt zeigt sich Noor nach der Geburt ihres Nachwuchses in der Öffentlichkeit!

Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist die 29-Jährige am Freitag beim Bummeln in Los Angeles zu sehen. Noor soll den Tag mit ihrer Schwester und ihrer Mutter verbracht haben. Für den Ausflug mit ihrer Familie trug Al's Freundin einen schwarzen Pullover und eine dunkelblaue Jogginghose – der Vater ihres Kindes soll in der Zeit spazieren gegangen sein.

Als die Beziehung der beiden bekannt wurde, hagelte es viel Kritik – schließlich trennt das Paar 54 Jahre! Doch für die zwei stellt der Altersunterschied überhaupt kein Problem dar, wie ein Insider gegenüber People berichtete. "Al ist glücklich mit Noor und es ist allgemein bekannt, dass sie sich mit älteren Männern verabredet hat, also ist das kein großes Problem für die beiden", beteuerte die Quelle.

Anzeige

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino im April 2023

Anzeige

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah (rechts) mit ihrer Mutter und ihrer Schwester

Anzeige

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de