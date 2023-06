Fotos! Noor Alfallah wurde erstmals mit Babybauch gesichtet

Die schwangere Noor Alfallah wurde erstmals gesichtet. Die Filmproduzentin könnte eigentlich nicht glücklicher sein: Sie erwartet aktuell ihr erstes Kind. Dennoch sorgte die News in der Öffentlichkeit für Entsetzen. Vater des Babys ist niemand Geringeres als der knapp 54 Jahre ältere Al Pacino (83). Erst kürzlich äußerte sich die 29-Jährige zu dem Mega-Altersunterschied. Jetzt wurde Noor erstmals mit Babybauch in der Öffentlichkeit fotografiert.

Page Six liegen Bilder vor, auf denen Noor erstmals als schwangere Frau zu sehen ist. Paparazzi erwischten die Freundin von Al Pacino in Los Angeles. Offenbar verließ sie kurz vorher eine Klinik und wollte in ein Auto steigen, während sie telefonierte, als Fotografen die Schnappschüsse von ihr machten. Auch ihre Mutter war mit von der Partie. Da Noor weite Kleidung trägt, ist ihr Babybauch nur schwer auf den Bildern zu erkennen.

Noor muss offenbar nach der großen Babynews mit jeder Menge Medienrummel klarkommen. Doch das dürfte für die junge Frau nichts Neues sein. Die Beauty war auch einst mit Mick Jagger (79) zusammen. "Sie trifft sich meistens mit sehr reichen, älteren Männern", erklärte ein Insider gegenüber The Sun.

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino im April 2023

Getty Images Mick Jagger im November 2021

