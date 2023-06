Werden Gerard Piqué und Clara Chia Marti etwa bald heiraten?

Wagen sie den nächsten Schritt? Gerard Piqué (36) und Shakira (46) hatten sich 2022 nach zwölf Jahren Ehe getrennt. Der Grund dafür: Der Fußballer soll die Musikerin betrogen haben. Mit seiner Affäre Clara Chia Marti ist er mittlerweile fest zusammen und lässt auch seine Fans im Netz an seiner neuen Liebe teilhaben. Offenbar ist es den beiden ziemlich ernst: Gerard und Clara wollen sich wohl schon sehr bald das Jawort geben!

Das behauptet nun ein Insider gegenüber The Sun. Demnach sollen der Sportler und die 24-Jährige kürzlich die Entscheidung getroffen haben, den Bund der Ehe zu schließen. Laut dem Informanten wollen die beiden die Liebes-News aber schon in wenigen Tagen verkünden: "Die Bekanntgabe wird an einem wichtigen Datum für Piqué erfolgen: Der Hochzeit seines Bruders Marc, der am 24. Juni seine Jugendliebe Maria heiraten wird."

Offenbar treffen der 36-Jährige und seine Flamme auch schon die ersten Vorbereitungen. Die beiden wurden vor einigen Wochen in Barcelona gesehen. Ganz entspannt liefen sie durch die Straßen und hielten Händchen. Dort soll das Paar laut der Quelle auch einen Stopp bei einem Juwelier eingelegt haben, um einen Ring maßanfertigen zu lassen.

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine Clara im Mai 2023

GTres / SplashNews.com Gerard Piqué und Clara Chia Marti bei einem Coldplay-Konzert in Barcelona

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine neue Freundin

