So verliebt: Gerard Piqué teilt neues Foto mit seiner Clara

Gerard Piqué (36) ist in seinem neuen Leben offenbar sehr glücklich. Im vergangenen Jahr trennten er und seine Freundin Shakira (46) sich nach zwölf Jahren Beziehung. Der Grund: Der Fußballstar soll die Sängerin mehrfach mit seiner neuen Flamme Clara Chia Marti betrogen haben. Das Ganze war wohl aufgeflogen, weil Essen aus Shakiras Kühlschrank gefehlt hatte. Gerard hat nach dieser Aktion aber keine Hemmungen, sein Glück mit der Welt zu teilen.

Auf Instagram teilt er nämlich nun nach vier Monaten mal wieder ein neues Pärchenfoto mit seiner Clara. Liebevoll schmiegt sich die 23-Jährige darauf ans Gerards nackten Oberkörper und die beiden lächeln verliebt in die Selfie-Kamera. Darunter bringt der Sportler die Liebe zu seiner jungen Freundin noch mal zum Ausdruck und versieht den Post mit einem schlichten Herz.

Die User sind allerdings nicht so begeistert von diesem Zurschaustellen der Liebe – in den Kommentaren häufen sich die Anspielungen auf Gerards Ex. "Jedes Mal, wenn Shakira gerade wieder im Trend ist, lädt er ein Bild hoch. Zufall? Ich glaube nicht", mutmaßt ein Nutzer. "Man merkt, wie er guckt, um Shakira zu ärgern" und "Er hat es eindeutig hochgeladen, um Shakira eifersüchtig zu machen", stimmen ihm weitere zu.

Anzeige

Getty Images Gerard Piqué, Fußballspieler

Anzeige

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine neue Freundin

Anzeige

Getty Images Gerard Piqué und Shakira

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de