Arm in Arm durch Barcelona: Gerard Piqué und Clara turteln

Sie wirken sehr verliebt! Gerard Piqué (36) sorgte in den vergangenen Monaten für ziemlich viel Aufruhr. Er hatte seine langjährige Partnerin und Mutter seiner zwei Kinder Shakira (46) betrogen. Mittlerweile ist der Kicker mit seiner Affäre zusammen. Die Beziehung mit Clara Chia Marti machte er auf Social Media offiziell. Aber auch in der Öffentlichkeit turteln Gerard und Clara, was das Zeug hält!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, schlendert das Paar ganz entspannt durch die Straßen von Barcelona. Gerard legte während des Spaziergangs seinen Arm um Clara – dabei hielten sie Händchen. Die 24-Jährige trug an dem Tag ein lässiges blaues Kleid, kombiniert mit einer Oversized-Lederjacke und Sneakern. Auch der Fußballer entschied sich für einen legeren Look. Ab und an tauschten sie intime Blicke aus und lächelten sich an.

Dass die beiden sehr verliebt ineinander sind, hatten sie erst vor wenigen Tagen bewiesen. Nach einem Konzert von Coldplay wurden die Turteltauben innig gesehen – auch da hatten sie Händchen gehalten und sehr glücklich gewirkt. Gerard konnte sich dabei ein Strahlen bis über beide Ohren nicht verkneifen.

Getty Images Gerard Piqué und Shakira, 2015

Getty Images Gerard Piqué, Fußballspieler

GTres / SplashNews.com Gerard Piqué und Clara Chia Marti bei einem Coldplay-Konzert in Barcelona

