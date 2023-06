Am Hochzeitstag: Laura Müller schwärmt von ihrem Michael!

Sie spricht aus dem Herzen! Der Party-Schlagersänger Michael Wendler (50) und seine Frau Laura Müller (22) gehen seit fast fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. 2020 gab sich das Pärchen bereits das große Jawort. Diesen Januar verkündeten die Turteltauben dann, überraschend Nachwuchs zu erwarten. Obwohl die 22-Jährige auf OnlyFans sehr aktiv ist, wurde es dafür umso stiller auf ihren anderen Kanälen. Doch nun widmet Laura ihrem Michael diesen süßen Liebes-Post im Netz!

Am 19. Juni 2020 wagten Laura und Michael den nächsten Schritt und gingen den Bund fürs Leben ein. Anlässlich ihres dritten Hochzeitstages ließ es sich die werdende Mama nicht nehmen, in einem neuen Instagram-Post ihre Liebe zu bekunden. "Drei Jahre verheiratet, fast fünf Jahre verliebt und bald eine Familie mit unserem Baby", schwärmt sie in der Kommentarspalte. Dabei macht die Schwangere zudem deutlich, wie grenzenlos ihre Gefühle zu ihrem Liebsten seien: "Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt, auf weitere Jahre voller Liebe mit dir."

Bei solch romantischen Zeilen hätten sicherlich auch Lauras Fans ihre Glückwünsche ausgerichtet – allerdings ist ihre Kommentarfunktion nach wie vor so eingestellt, dass nur bestimmte Personen unter ihren Beiträgen kommentieren dürfen. Und Michael? Der Schlagersänger ist wohl immer noch auf der Plattform gesperrt, seitdem er 2021 umstrittene Aussagen in Bezug auf die Coronaregeln getätigt hatte.

Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Denkt ihr, dass Laura nun wieder aktiver auf Instagram sein wird? Ja, definitiv! Nein, ich denke eher nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de