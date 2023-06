Am Vatertag: J.Lo teilt heißes Oben-ohne-Foto von ihrem Ben!

Hallo Waschbrettbauch! Sängerin Jennifer Lopez (53) und Schauspieler Ben Affleck (50) wagten im vergangenen September den nächsten Schritt und gaben sich das große Jawort. Seit fast einem Jahr sind die zwei nun schon Mann und Frau. Egal, ob auf dem Red Carpet oder auf im Netz – das Ehepaar turtelt und knutscht, was das Zeug hält! Jetzt beweist Jennifer erneut, wie verliebt sie in ihren Ben ist!

Gestern stand in den USA der alljährliche Vatertag an. Jennifer teilte jetzt zur Feier des Tages eine neue Instagram-Fotoserie von ihrem Ehemann. Neben einigen süßen Aufnahmen, postete die Zweifachmama auch einen etwas heißeren Schnappschuss ihres Liebsten. Auf dem besagten Bild stellt Ben nämlich seine durchtrainierten Bauchmuskeln in einem Spiegel-Selfie zur Schau. "Alles Gute an all die tollen Papas da draußen! Wir lieben euch und schätzen euch mehr, als ihr jemals wissen werdet", schwärmt die Sängerin unter dem Beitrag.

Besonders den weiblichen Fans scheint der Post der "On The Floor"-Interpretin sehr zu gefallen. "Ben, du bist so ein Papi!", "Ihr zwei seid die Süßesten!" oder "Das ist für alle, die ihn Daddy nennen", schrieben einige von ihnen in der Kommentarspalte. Andere Follower kritisierten allerdings, dass Jennifer gar keine Fotos von ihren Kindern aus der Ehe mit Marc Anthony (54) zum Vatertag zeigte...

Anzeige

Instagram / jlo Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Anzeige

Instagram / jlo Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de