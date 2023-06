Süß: Jennifer Lopez und Ben Affleck knutschen auf Red Carpet

Zwischen diesen beiden liegt augenscheinlich ganz viel Liebe in der Luft! Im September 2022 hatten Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) es gewagt: Sie sind vor den Traualtar getreten. Vor etlichen Jahren waren sie schon einmal verlobt gewesen – hatten es aber nicht bis zur Hochzeit geschafft. Nun sind sie bereits seit fast einem Jahr Mann und Frau. Und offensichtlich sind die beiden Schauspieler total happy. Das bewiesen sie nun erneut auf dem roten Teppich!

Am Montag hatte Bens neuer Streifen "The Flash" in Los Angeles Premiere gefeiert. Dazu waren selbstredend auch der 50-Jährige und seine geliebte Gattin erschienen. Süßes Detail: Auf dem roten Teppich hatten die beiden Turteltauben gar nicht die Finger voneinander lassen können, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Immer wieder strahlten sich J.Lo und Ben an – ein süßes Küsschen gab es zudem auch. Und damit zeigten sie wieder mal, wie sehr sie auf Wolke sieben schweben.

Wenn Bennifer nicht gerade auf dem roten Teppich herumturteln, tun sie das mit Sicherheit in ihren eigenen vier Wänden. Das bietet sich auch an – genug Platz ist auf dem Luxusanwesen auf alle Fälle. Die rund zwölf Schlafzimmer und 24 Bäder geben ihnen genügend Raum für ein bisschen Zweisamkeit.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck auf der Premiere von "The Flash", 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022

