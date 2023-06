"Ich bin gefickt": Robbie Williams musste Konzert pausieren!

Er ist total erschöpft! Popstar Robbie Williams (49) startete seine Gesangskarriere im jungen Alter von 17 Jahren als Mitglied der Boygroup Take That. Inzwischen steht der 49-Jährige seit über 25 Jahren als Solosänger auf der Bühne. Mit Songs wie "Angels" und "Let Me Entertain You" füllt der Musiker seit Jahren die Konzerthallen. Sein letzter Gig in Holland versetzte seine Fans nun allerdings in Sorge. Darum musste Robbie sein Konzert kurzfristig unterbrechen!

Am Wochenende kämpfte sich der Popsänger nur mit Mühe durch sein Konzert beim holländischen Pinkpop-Festival – bis er schließlich nach drei Liedern die Band bat, zu pausieren. "Nein, stopp, stopp. Ich bin gefickt. Ich bin erledigt", verkündete er vor den 70.000 Zuschauern. Wenig später wird klar, warum Robbie scheinbar total aus der Puste war: "Ich habe Langzeit-Covid. Es ist nicht mein verdammtes Alter, ihr Arschlöcher." Kurz darauf machte der Brite allerdings weiter und sang auch noch zahlreiche Lieder.

Wie ernst es Robbie mit seinem gesundheitlichen Problemen meint, ist aktuell noch unklar. Denn: Der "Angels"-Interpret hatte in der Vergangenheit schon ähnliche Sprüche bei anderen Gigs gebracht – beispielsweise auf seinen Konzerten in Köln und Tel Aviv.

Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Anzeige

Getty Images Robbie Williams im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei seinem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de