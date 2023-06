In Sorge: Kids wollen, dass Rod Stewart in Ruhestand geht

Ist es Zeit, dass sich Rod Stewart (78) zurückzieht? Seit Jahrzehnten zählt er zu den erfolgreichsten Rocksängern weltweit: 1969 veröffentlichte der Musiker sein erstes Solo-Album "The Rod Stewart Album". Zwei Jahre später gelang ihm mit "Every Picture Tells a Story" der große Durchbruch. Seitdem ist er nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken. Rod kann also auf eine Megakarriere zurückblicken. Umso wichtiger ist es seiner Familie jetzt, dass sich Rod allmählich zur Ruhe setzt...

Das verriet ein Freund der Familie gegenüber Page Six: "Sie machen sich Sorgen um ihn und wollen, dass er das Handtuch wirft und sich zu seinen eigenen Gunsten zurückzieht. Ihr Vater hat 50 Jahre seines Lebens der Musik gewidmet und er hat niemandem mehr etwas zu beweisen." Vor allem Rods gesundheitliche Probleme machen seinen Liebsten Sorgen: "In Anbetracht seines Alters denken einige von Rods Kindern, dass es für ihn an der Zeit ist, sich ein paar Jahre auf seine Gesundheit und seine Familie zu konzentrieren – besonders nach der Geburt seines dritten Enkelkindes."

Rod durfte erst vor wenigen Wochen seine zwei jüngsten Enkel auf der Welt begrüßen: Die Tochter des 78-Jährigen, Ruby Stewart (36), brachte Anfang Mai ihr erstes Kind auf die Welt. Wenige Tage später wurde auch das Kind von Rods Sohn Liam Stewart (28) geboren.

Rod Stewart im Juli 2022

Rod Stewart, Sänger

Rod Stewart und Penny Lancaster mit ihrem Enkelkind

