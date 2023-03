Nach Virusinfektion: Rod Stewart ist zurück auf der Bühne!

Rod Stewart (78) geht es offenbar wieder besser! In den vergangenen Monaten hatte der Musiker ab und an mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Kult-Rocker musste beispielsweise ein Konzert mit Cyndi Lauper (69) in Australien absagen. Wie er später bekannt gab, habe ihm eine hartnäckige Virusinfektion zu schaffen gemacht. Nun ist Rod wieder gesund und brachte die Fans mit seiner Performance zum Kochen!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, rockte Rod am Abend die Konzert-Bühne in Sydney – und wirkte dabei wieder topfit. Wie die Aufnahmen zeigen, performte der 78-Jährige im lässigen Leopard-Jackett auf der Bühne, als gäbe es kein Morgen und begeisterte das Publikum. Immer wieder lächelte der Sänger total glücklich in die Menge.

Von seinen gesundheitlichen Problemen lässt sich Rod generell so ganz und gar nicht unterkriegen. Im vergangenen Jahr hatte er sich beispielsweise einer Operation am Knöchel unterziehen müssen. Damals teilte er danach ein Video, das ihn beim Fußballspielen wie ein junger Profi zeigte.

Getty Images Rod Stewart im Juni 2022

Getty Images Rod Stewart im Oktober 2022

Getty Images Rod Stewart im November 2022 in London

