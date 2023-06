Kourtneys Schwangerschaftsnews schmerzhaft für Scott Disick

Scott Disick (40) versucht so gut wie möglich, mit den Neuigkeiten um seine Ex Kourtney Kardashian (44) umzugehen. Letztere sorgte am vergangenen Wochenende für eine große Überraschung. Während eines Konzertes ihres Liebsten Travis Barker (47) hielt die Reality-TV-Bekanntheit ein Plakat hoch, auf welchem sie verkündete, dass sie schwanger ist. Die Schwester von Kim Kardashian (42) hat bereits drei Kinder aus ihrer früheren Beziehung zu Scott Disick. Für diesen ist die neue Situation offenbar nicht leicht.

Eine Quelle meinte gegenüber ET News: "Scott ist so unterstützend wie möglich, während er gleichzeitig versucht, sich um sich selbst zu kümmern." Er habe zu kämpfen, doch hege er keinen Groll gegen die Mutter seiner Kinder: "Es schmerzt ein wenig und er wird immer Liebe für Kourtney empfinden, aber gleichzeitig ist er auch glücklich und freut sich für sie."

Scott und Kourtneys Kinder freuen sich offenbar auch sehr, dass sie noch ein Halbgeschwisterchen bekommen. Ein People-Insider hatte zuletzt verraten: "Kourtney ist einfach überglücklich. Sie hatte Freudentränen, als sie es ihrer Familie erzählte. Jeder freut sich so sehr für sie. Ihre älteren Kinder freuen sich auf das Baby."

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Juni 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope und ihrem Sohn Reign im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de