Sarah Engels' Sohn Alessio feiert seinen achten Geburtstag!

Happy Birthday, Alessio Lombardi (8)! Sarah Engels (30) war 2011 im Rahmen der Castingshow DSDS entdeckt worden und ist seither mit ihren romantischen Hits durchgestartet. Im Rahmen der Sendung hatte die Sängerin ihren ehemaligen Partner Pietro Lombardi (31) kennen und lieben gelernt. 2015 erblickte dann ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. Mittlerweile ist das Paar jedoch getrennt. Nun feiert Alessio nichtsdestotrotz mit seinen beiden Eltern seinen achten Geburtstag!

"Mein großer kleiner Schatz – ich liebe dich so sehr und bin so unendlich stolz auf dich", gratuliert die Zweifachmama ihrem ältesten Kind in ihrer Instagram-Story zu seinem großen Tag. Den feiert das Geburtstagskind gemeinsam mit seinen Freunden. "Je älter die Kids werden, umso schwieriger ist es, einen Kindergeburtstag auf die Beine zu stellen", gibt Sarah zu. Dennoch schafften sie es gemeinsam eine Party ganz unter dem Motto "Pokémon" auf die Beine zu stellen. Dabei darf selbstverständlich auch Papa Pietro nicht fehlen – der wurde von dem Achtjährigen sogar passend zum Thema geschminkt!

Auch Alessios Oma Sonja richtet zuckersüße Worte an ihren kleinen Enkel: "Ich habe dir vor genau acht Jahren etwas versprochen und das werde ich auch immer halten. Egal vor wem, ich werde dich immer beschützen, ich werde immer für dich da sein und dir immer ehrlich gegenübertreten, so lange ich lebe."

Alessio Lombardis Geburtstagsparty 2023

Pietro Lombardi und sein Sohn Alessio im Juni 2023

Sonja Strano mit ihrem Enkel Alessio Lombardi

