Travis Barkers Ex behauptet, sie wusste von Schwangerschaft

So reagierte Shanna Moakler (48) auf die Schwangerschafts-News! Bereits seit einigen Jahren gehen Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) gemeinsam durchs Leben. 2022 krönten die Turteltäubchen ihr Liebesglück und schipperten in den Hafen der Ehe. Obwohl beide jeweils Kinder aus früheren Partnerschaften mit in die Beziehung brachten, wünschten sie sich dennoch immer gemeinsamen Nachwuchs. Jetzt verkündete Kourtney, dass sie schwanger sei. Travis' Ex Shanna sei davon nicht überrascht.

Am Samstag wurde das Model von einem Fan auf Instagram gefragt, was sie von den Babynews halte. Daraufhin antwortete Shanna: "Ich freue mich für sie. Ich hoffe, dass es eine tolle Erfahrung für sie wird, ein neues Leben in diese Welt zu setzen." Wenig später soll die 48-Jährige jedoch hinzugefügt haben: "Ich weiß es schon seit Wochen. Das sind keine neuen Neuigkeiten für mich." Inzwischen wurde der Kommentar anscheinend wieder gelöscht.

Für die Verkündung ihrer Schwangerschaft hatte sich Kourtney einen ganz besonderen Moment ausgesucht. Auf einem Konzert ihres Liebsten hielt die Brünette kurzerhand ein Schild mit der Aufschrift "Travis, ich bin schwanger" hoch. Als der 47-Jährige die Babynews sah, verließ er die Bühne und rannte sichtlich glücklich in die Arme seiner Frau.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Juni 2023

Anzeige

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im Whirlpool

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de