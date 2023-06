Zuckersüß: Erstes Foto von Bruce Willis mit seiner Enkelin!

Dieses Bild lässt Herzen schmelzen! Bruce Willis (68) gehört zu Hollywoods Urgestein und konnte seine Fans lange auf der großen Leinwand in zahlreichen Actionstreifen begeistern. Aufgrund seiner Demenz und Aphasie hatte der Filmstar jedoch beschlossen, seine Karriere zu beenden. Trotz der Schicksalsschläge hatte der Schauspieler vor wenigen Monaten großen Grund zur Freude: Seine Tochter Rumer Willis (34) ist erstmals Mama geworden. Nun teilt Rumer ein niedliches Bild von Bruce mit seiner Enkelin!

Auf Instagram lässt die frischgebackene Mama die Herzen ihrer Follower höherschlagen. Dort teilt sie nämlich nun erstmals ein Bild ihres Vaters mit der kleinen Louetta. Auf einem der Schnappschüsse steht Bruce mit seiner Enkelin auf dem Arm vor dem Haus und auf einem weiteren posiert das Duo gemeinsam mit Rumer für die Kamera. "Meinen Vater dabei zu sehen, wie er meine Tochter hält, ist etwas, was ich mein Leben lang in Ehren halten werde", schreibt die 34-Jährige zu ihrem Beitrag. Rumer fügt noch hinzu: "Papa, ich kann mich so glücklich schätzen, dich zu haben, genauso wie Lou. Danke, dass du der lustigste, liebevollste und coolste Daddio bist, den sich ein Mädchen wünschen kann."

Bereits Bruces erstes Aufeinandertreffen mit Louetta soll sehr bewegend gewesen sein. "Es war ein so emotionaler Moment – so viele Gefühle. Rumer war in Tränen aufgelöst. Es gab kein trockenes Auge im Raum. Es war wunderschön und bittersüß", beschrieb ein Insider gegenüber der InTouch Weekly.

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

Getty Images Bruce Willis in New York, Oktober 2019

Getty Images Rumer und Bruce Willis, Januar 2013

