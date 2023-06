Adele möchte für immer mit ihrem Rich Paul verheiratet sein!

Adele (35) ist sich ihrer Sache offenbar ganz sicher! Die Sängerin und ihr Partner Rich Paul (41) machten ihre Liebe im Sommer 2021 offiziell. Die "Someone Like You"-Interpretin hat bei dem Sportmanager nach ihrer schmerzhaften Scheidung von Simon Konecki (49) wieder Halt gefunden und blickt mit ihm positiv in die Zukunft. Gerüchten zufolge sollen die beiden sogar verlobt sein. Tatsächlich kann sich Adele ein Leben ohne Rich offenbar gar nicht mehr vorstellen!

Wie ein Clip auf Twitter zeigt, spricht die Musikerin auf einem ihrer Konzerte ganz offen über ihre Beziehung. Dabei macht Adele ein ziemlich klares Statement: "Ich plane, für den Rest meines Lebens mit meinem Mann verheiratet zu sein." Ihre Aussage wird mit begeistertem Jubel ihrer Fans untermalt.

Ein Insider verriet gegenüber RadarOnline jedoch bereits, dass Adeles Vermögen ein heikles Thema in der Beziehung sei. Ein Ehevertrag habe bei den beiden wohl schon für Reibereien gesorgt! "Ihre Freunde haben sie von der Idee eines bombensicheren Ehevertrags überzeugt, auch, weil es in ihrer Ehe mit Simon Konecki scheinbar keinen gab", teilte der Insider dem Portal mit.

Getty Images Adele Adkins bei den Brit Awards 2022

Getty Images Rich Paul und Adele

Getty Images Adele und Rich Paul bei einem Basketballspiel

