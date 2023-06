"And Just Like That"-Macher rechnete nicht mit Kim Cattrall!

Nicht einmal der Regisseur hat das kommen sehen! Erst vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass Kim Cattrall (66) doch noch im Sex and the City-Reboot And Just Like That mitspielen wird. Aufgrund ihres andauernden Streits unter anderem mit der Hauptdarstellerin habe die Schauspielerin jedoch weder Kontakt zu einem ihrer weiblichen Co-Stars noch zum Regisseur Michael Patrick King haben wollen. Michael hat dabei gar nicht mit Kims Rückkehr gerechnet!

"Ich weiß nicht, was passiert ist. Als wir mit der Staffel angefangen haben, haben wir daran gar nicht gedacht", gibt der Drehbuchautor gegenüber People zu. Für ihn habe etwas "Magisches" passiert sein müssen, dass die Samantha-Jones-Darstellerin ihre Meinung noch geändert hat. Für Michael sei die Rolle jedoch stets präsent gewesen. "In meinen Gedanken und meinen Texten war sie immer in London und hat [den anderen Frauen] geschrieben. Ich habe gedacht: 'Samantha lebt, also lassen wir sie für mich, für Carrie, für Miranda, für Charlotte und die Zuschauer leben'", fügt er hinzu. Für ihn haben die Charaktere also stets in Kontakt zueinander gestanden. Doch die offizielle Rückkehr von Kim sei "nostalgisch und emotional" gewesen.

Eine Sache stört den 68-Jährigen jedoch offenbar! "Die einzig schlechte Nachricht ist, dass nun alle davon wissen", erklärt er. Wäre Samantha Jones' Auftauchen eine Überraschung gewesen, hätte das die Fans nämlich mit Sicherheit "umgehauen".

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall bei der Premiere von "Happy Clothes: A flim About Patricia Field"

Anzeige

Getty Images Michael Patrick King im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon, 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de