Spielt Cynthia Nixon etwa auf das Drama mit Kim Cattrall an?

Spielt Cynthia Nixon (57) hier auf Co-Star Kim Cattrall (66) an? Erst vor knapp einer Woche wurde bekannt, dass die Samantha-Jones-Darstellerin doch noch im Sex and the City-Reboot And Just Like That mitspielen wird. Aufgrund ihres andauernden Streits unter anderem mit der Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (58) habe die Schauspielerin jedoch weder Kontakt zu einem ihrer weiblichen Co-Stars noch zum Regisseur haben wollen. Ist das hier etwa einen Seitenhieb von Cynthia gegen Kim?

"Viele Sachen haben sich großartig angefühlt. Die Hauptsache war aber, dass jeder, der dort war, wirklich dort sein wollte", äußert sich die Schauspielerin gegenüber Vanity Fair darüber, wie der Dreh ohne Kim gewesen ist. "Es macht also einen enormen Unterschied, dass man nicht mit jemandem wie auf Eierschalen läuft, der unglücklich über etwas ist, was nur schwer zu verstehen ist", fügt Cynthia hinzu und spielt dabei offenbar auf ihren Co-Star an. Dass die 66-Jährige nun doch in der zweiten Staffel zu sehen sein wird, sei etwas, worüber am Set nicht gesprochen werde.

Auch Kristin Davis (58) meldete sich zu der Situation bereits zu Wort. "Man muss die Wünsche von anderen akzeptieren. Ich werde meine Energie damit nicht verschwenden", stellte die 58-Jährige im Interview mit The Telegraph klar. Der "Deadly Illusions"-Star glaube nämlich nicht daran, jemanden ändern zu können.

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon, 2010

Getty Images Cynthia Nixon im Mai 2023

Getty Images Kim Cattrall, Schauspielerin

