Comeback: Shawn Mendes performt mit Ed Sheeran in Toronto

Shawn Mendes (24) stand wieder auf einer Bühne! Der Sänger machte zuletzt weniger mit seiner Musik, sondern eher mit seinem Liebesleben auf sich aufmerksam: Offenbar flammte seine Liebe zu seiner Ex Camila Cabello (26) kurzfristig wieder auf. Der Kanadier war außerdem über ein Jahr nicht aufgetreten – bis jetzt! Auf der Tour seines Kollegen Ed Sheeran (32) zeigte Shawn als Unterstützung endlich mal wieder, was er kann!

Beide Musiker teilten Rückblicke auf diesen besonderen Moment mit ihren Fans auf Instagram. Der Brite veröffentlichte ein Video, in welchem unter anderem die Proben und Ausschnitte des Auftritts zu sehen sind. Gemeinsam performten die zwei Shawns Hit "There's Nothing Holdin' Me Back". "Ich und Shawn Mendes auf der Bühne in seiner Heimatstadt. Ich wünschte, ich könnte das Gefühl in Flaschen abfüllen und sie immer wieder öffnen, um diesen Kick wieder zu spüren, so viel Spaß", fasste Ed darunter zusammen.

Wieder auftreten, ist wohl eine willkommene Ablenkung für Shawn. Zuletzt hatte ein People-Insider erklärt, dass der 24-Jährige nach der erneuten Trennung von Camila sich offenbar auf solche Dinge konzentrieren wolle: "Shawn ist noch dabei, zu wachsen und sich selbst zu entdecken. Er braucht Zeit für sich, um das zu tun, was ihn glücklich macht. Er hat noch viel zu erleben und zu lernen in seiner Zukunft."

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, November 2019

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

