Kelly Clarkson ging wegen Eheproblemen zur Therapie!

Man muss sich nur zu helfen wissen! Die Sängerin Kelly Clarkson (41) ist seit mehr als 20 Jahren im Musikbusiness erfolgreich. Privat schien sie im Talentmanager Brandon Blackstock (46) ihr großes Glück gefunden zu haben, ehe sie im Jahr 2020 die Scheidung einreichte. Dass sie mit ihren Eheproblemen nicht im Alleingang fertig werden musste, verrät die Texanerin nun: Kelly ging deswegen sogar zur Therapie!

Im Gespräch mit ET Canada verrät die Sängerin, warum sie sich ursprünglich in Therapie begeben hatte: "Ich habe damit angefangen, als ich verheiratet war und wir offensichtlich Schwierigkeiten hatten." Dies habe ihr neben der Musik und dem Austausch mit Freunden eine gute Bewältigungsmöglichkeit gegeben: "In der Therapie geben sie einem so viele Werkzeuge an die Hand, wie man mit bestimmten Situationen umgehen kann. Auch jemanden außerhalb deines Umfelds zu haben, der nur weiß, was im Jetzt passiert – das war wirklich hilfreich."

Vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass die Musikerin es nicht eilig habe, sich in eine neue Beziehung zu stürzen. Im Gegenteil – angeblich scherze Kelly sogar darüber, für immer Single bleiben zu wollen. Ihre Freunde würden ihr allerdings dazu raten, weiterhin offenzubleiben.

Anzeige

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2018

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson bei den Country Music Awards 2022

Anzeige

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson bei den Grammy Awards 2018

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Kelly während ihrer Ehe in Therapie begeben hat? Ja, das macht absolut Sinn! Nein, das überrascht mich tatsächlich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de