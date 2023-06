Nach Kritik: Sharon Battiste verteidigt neue Bachelorette!

Bald ist es wieder so weit! Bei der diesjährigen Staffel von Let's Dance tanzte Sharon Battiste (31) gemeinsam mit Tanzpartner Christian Polanc (45) über die TV-Bildschirme und erreichte schließlich den sechsten Platz. Bekannt wurde die Hessin jedoch bereits im Jahr zuvor, als sie als Bachelorette nach der großen Liebe suchte – und die auch in ihrem Partner Jan Hoffmann fand. Im Interview mit Promiflash äußert sich Sharon jetzt zu ihrer Nachfolgerin.

Über die bevorstehende Ausstrahlung der Sendung sagt die Beauty: "Ich werde es auf jeden Fall suchten." Und auch zur Kritik am Influencer-Beruf der diesjährigen Bachelorette Jennifer nimmt Sharon Stellung: "Es ist egal, ob man schon bekannt ist oder nicht. Jeder sollte die Chance bekommen, bei sowas mitzumachen." Tatsächlich habe ihre Nachfolgerin für sie auch einen klaren Vorteil. Denn wie die 31-Jährige berichtet, sei es "eine Ausnahmesituation, jemanden vor der Kamera zu daten, [...], zu flirten, zu knutschen."

Sharon zumindest scheint ihr Glück gefunden zu haben. Mit Promiflash sprach sie offen über ihre Zukunftspläne mit ihrem Liebsten. "Es gibt einige Schritte. Also ich will ja auch irgendwann mal Mutter werden", verriet sie. Dennoch wolle das Paar aktuell nichts überstürzen und stattdessen noch gemeinsam die Welt erkunden. "Wir leben einfach und gucken, was kommt", fügt der TV-Star hinzu.

Anzeige

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste im Mai 2023

Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste und Jan Hoffmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de