Samantha-Überraschung geplatzt: Cynthia Nixon ist enttäuscht

Wurde die Katze zu früh aus dem Sack gelassen? Die Information, dass Kim Cattrall (66) im Sex and the City-Reboot einen Gastauftritt haben wird, war eingeschlagen wie eine Bombe. Die Vorfreude auf die anstehende zweite Staffel von And Just Like That war daraufhin bei Samantha-Jones-Fans, die Kim jahrelang gespielt hatte, deutlich gestiegen. Serienkollegin Cynthia Nixon (57) verrät nun jedoch, über den Spoiler enttäuscht zu sein: Sie hätte sich für die Zuschauer eine Überraschung gewünscht!

Im Gespräch mit The Wrap verrät die Miranda-Darstellerin, dass sie über den News-Leak nicht erfreut sei: "Mein überwältigender Gedanke im Moment ist, dass ich zutiefst enttäuscht bin, dass es jemand an die Presse weitergegeben hat. Es sollte eine so wunderbare Überraschung werden." Cynthia befürchte nun, die umfangreiche Berichterstattung könne bei Ausstrahlung zu Enttäuschungen führen: "Ich mache mir jetzt Sorgen, weil es nur eine sehr kurze Szene ist, aber im Vorfeld hatte es schon diese ganze Aufregung gegeben."

Vor Kurzem hatte Cynthia mit anderen Aussagen einen Seitenhieb gegen Kim vermuten lassen. Im Interview mit Vanity Fair hatte die Schauspielerin über die Arbeit am "And Just Like That"-Set ausgepackt: "Die Hauptsache war, dass jeder, der dort war, wirklich dort sein wollte." Viele hatten daraufhin vermutet, sie wäre über Kims Abwesenheit nicht unglücklich gewesen.

Anzeige

Getty Images Cynthia Nixon bei einem Event im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall bei einem Event im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon im Jahr 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de