Schwangere Serena Williams präsentiert stolz ihre Babykugel

Serena Williams (41) zeigt ihre Rundungen! Bei der diesjährigen Met Gala überraschte die einstige Tennisspielerin ihre Fans mit zuckersüßen Neuigkeiten: Sie erwartet wieder Nachwuchs! Mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian (40) hat die vierfache Grand-Slam-Siegerin schon eine kleine Tochter namens Olympia. Allzu lange müssen die Eltern wohl auch nicht mehr auf den neuen Familienzuwachs warten – Serenas Babybauch ist schon ganz schön gewachsen!

Via Instagram teilt die 41-Jährige zwei Schnappschüsse aus ihrem Urlaub in Italien. Auf den Fotos wird sowohl ihre wachsende Babykugel als auch ihr Hintern von einem knallengen Kleid betont. Ihren Body setzt sie mit verschiedenen Posen in Szene: So zeigt sie sich von vorne und von der Seite – offenbar mit Absicht. "Ich versuche ernsthaft herauszufinden, ob das Baby vorne oder hinten ist", scherzt Serena unter den Aufnahmen.

Töchterchen Olympia freut sich auch schon sehr über ein Geschwisterchen. Kurz vor der Met Gala berichteten die Eltern der Kleinen von der Schwangerschaft und dokumentierten dies in einem YouTube-Video. Zuerst konnte die Fünfjährige ihrer Mama wohl gar nicht glauben. "Willst du mich verarschen?", war ihre erste Reaktion. Doch dann fällt sie Serena strahlend in die Arme: "Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt."

Serena Williams im Mai 2023

Serena Williams und Alexis Ohanian im Mai 2023

Serena Williams und ihre Tochter Olympia im Mai 2023

