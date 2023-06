Etwa versöhnt? Britney Spears traf sich mit Schwester Jamie

Vertragen sich die beiden etwa? Britney Spears (41) hat zu ihrer Familie ein schwieriges Verhältnis. Seit die Vormundschaft der Sängerin vor rund eineinhalb Jahren aufgelöst worden war, stritt sie sich nicht nur mit ihrem Vater, sondern auch mit ihrer kleine Schwester Jamie Lynn Spears (32) öffentlich. Die "Toxic"-Interpretin und die Schauspielerin machten sich immer wieder schlimme Vorwürfe. Doch nun scheinen sich Britney und Jamie Lynn wieder anzunähern!

Mit ihren Instagram-Fans teilt die Musikerin nun einen Post, der auf eine Versöhnung mit der Zoey 101-Darstellerin schließen lassen könnte. "Es war schön, meine Schwester letzte Woche am Set zu besuchen! Ich habe euch so sehr vermisst! Loyale Mädchen bleiben zu Hause, aber es ist so schön, die Familie zu besuchen", schreibt Britney unter ein Video, in dem sie ausgelassen auf einem Boot tanzt. Es scheint so, als sei das Kriegsbeil zwischen den Schwestern begraben – doch Jamie Lynn postete bisher nichts zu dem Treffen.

Hatte vielleicht sogar die Mutter der beiden, Lynne, ihre Finger bei der mutmaßlichen Versöhnung im Spiel? Laut einem Insider von MailOnline wünsche sich die 68-Jährige sehr, dass sich ihre Kids vertragen: "Lynne fleht Britney an, sich mit ihrer Schwester Jamie Lynn zu versöhnen. Sie neigen beide zu einem Ja. Sie weiß, dass Britney ihre Schwester vermisst und sie hat ihr gesagt, dass das Gefühl offensichtlich gegenseitig ist."

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2023

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Popstar Britney Spears

