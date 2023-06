Ganz in Denim: Schwangere Rihanna zeigt stolz ihre Babykugel

Rihanna (35) zeigt sich mal wieder von ihrer besten Seite! Die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (34) sind im Mai vergangenen Jahres zum ersten Mal Eltern geworden. Nun erwartet das Pärchen sein zweites Kind. Genau wie bei ihrer ersten Schwangerschaft setzt die Grammy-Gewinnerin ihren Babybauch stets in stylishen Outfits in Szene: Bei einer Fashionshow zeigt sich Rihanna jetzt in einem kompletten Jeans-Look!

Im Rahmen der Pariser Fashionweek fand am Dienstag die Modenschau des Luxuslabels Louis Vuitton statt. Auch die "Umbrella"-Interpretin und ihr Liebster standen auf der Gästeliste und warfen sich dafür besonders in Schale. Die 35-Jährige trug ein Denim-Outfit, das ihre XXL-Babykugel optimal betonte: Zu einem Bustier-Top und einer tief sitzenden Hose knotete sie sich eine Jacke aus demselben Jeans-Stoff um die Hüften. Ihren Look komplettierte sie mit einigen Ketten und auffälligem Make-up. Auch A$AP setzte bei der Modenschau noch auf Denim, entschied sich bei der After-Show-Party aber für eine College-Jacke, ein schlichtes T-Shirt und eine kurze Hose.

Rihanna ist offenbar mächtig stolz auf ihren schwangeren Körper – ihren kugelrunden Babybauch betont sie nur allzu gerne mit ausgefallen Styles. Vor einigen Tagen hatte die Beauty eine ganz besondere Idee, die sie in einem Instagram-Video präsentierte: In dem Clip ist zu sehen, wie sie ihren Bauch mit Highlighter einreibt, damit er glitzert.

RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE Rihanna und A$AP Rocky in Paris im Juni 2023

Agence / Bestimage A$AP Rocky und Rihanna in Paris im Juni 2023

Instagram / fentybeauty Rihanna, Sängerin

