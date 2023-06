Schwangere Rihanna reibt ihren Babybauch mit Glitzer ein

Rihanna (35) verwöhnt sich auf eine besondere Art. Die Sängerin ist im Mai 2022 erstmals Mutter geworden. Anfang des Jahres sorgte die Beauty für eine große Überraschung beim Super Bowl: Während ihres Auftritts in der Halbzeit verkündete die "We Found Love"-Interpretin, dass sie bereits ihr nächstes Kind erwartet. Seitdem tauchen immer mal wieder zuckersüße Fotos der schwangeren "Umbrella"-Interpretin auf. Nun betont Rihanna ihren Babybauch auf ganz besondere Weise!

Auf dem Instagram-Account der Kosmetikmarke der 35-Jährigen wurde ein Video geteilt, das die werdende Mama in einem besonderen Look zeigt. Sie trägt darin eine schicke Kombination aus einem silber-glitzernden Rock und einem gleichfarbigen Wickeloberteil, das ihre Babykugel komplett zeigt. Um ihren XXL-Bauch noch mehr in Szene zu setzen, scheint die Musikerin sich etwas ganz Spezielles überlegt zu haben: Sie reibt ihren Bauch mit einem Highlighter ein, damit er funkelt!

Offenbar liebt es die Zweifachmama in spe, in freudiger Erwartung zu sein. Immerhin hatte sie zuletzt sogar ganz stolz eine Reihe Nacktbilder aus ihrer ersten Schwangerschaft geteilt. "Hier ist eine kleine Serie zu Ehren meiner ersten Schwangerschaft. Mein Baby hat keine Ahnung, wie verrückt seine Mama ist", hatte die "Rude Boy"-Interpretin darunter geschrieben.

Instagram / fentybeauty Rihanna, Juni 2023

Getty Images Rihanna im März 2023

Getty Images Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

