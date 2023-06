"Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela nimmt Olis Namen an

Michaela und Oli wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Vergangenes Jahr hatten sich die beiden im Rahmen der Datingshow Hochzeit auf den ersten Blick kennen und lieben gelernt. Auch heute noch führen die Justizvollzugsbeamtin und der Restaurantmanager eine offenbar glückliche Beziehung. Nach der Eheschließung im TV feiern die Turteltauben nun rund ein Jahr später einen weiteren Meilenstein: Michaela hat Olis Nachnamen angenommen.

"Neuer Nachname. Nächster Schritt in Richtung Zukunft", teilt die Blondine ihren Fans überglücklich in ihrer Instagram-Story mit. Für die Verkündung der süßen Nachrichten hat sich Michaela etwas ganz Besonderes überlegt: In einem Video ist ihr Vorname in bunten Buchstaben zu sehen sowie der Anfangsbuchstabe ihres Mädchennamens. Nachdem ihre Katze diesen mit der Pfote weg zieht, legt Michaela einen neuen Buchstaben auf den Tisch. Statt mit einem K beginnt ihr Nachname nun mit dem Buchstaben D.

Ein weiterer Schritt steht den ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmern noch bevor: Das Zusammenziehen. Im Interview mit Promiflash verriet die Bielefelderin vergangenes Jahr, wann es so weit sein wird. "Genaue Umzugspläne, was den Zeitraum angeht, gibt es noch nicht. Wir konnten uns aber darauf einigen, dass ich nach Bayern ziehen werde", erklärte Michaela.

Instagram / oliver.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Oliver und Michaela

Instagram / michaela.hadeb Michaela von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / oliver.hadeb Oliver und Michaela von "Hochzeit auf den ersten Blick"

